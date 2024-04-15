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Назначен руководитель аппарата акима Алматы

Назначен руководитель аппарата акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 16:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города Алматы назначен Айдар Жакибаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля рассказали в пресс-службе акима города. 

Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности "инженер-электрик".

Трудовую деятельность начал в 2011 году в частном секторе. В разные годы работал в АО "KPMG Tax and Advisory LLC", Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата председателя Национального банка РК, советника акима города Алматы, заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал акимом Алмалинского района города Алматы.

Сегодня, 15 апреля, Ерболат Досаев также назначил заместителя акима Алматы. 

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