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Какая погода будет на праздники в Алматы, рассказали синоптики

Какая погода будет в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:05 Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцам стоит готовиться к жаркой погоде, но в некоторые дни – с осадками. Временами ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 4 по 10 мая в южной столице температура воздуха достигнет 30 градусов тепла. В предстоящее воскресенье, а также в понедельник возможны грозы с сильным ветром и градом. 

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.

5 мая: переменная облачность, днем – дождь, временами сильный, гроза, шквал. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.

6 мая: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Временами гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +22+24°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +26+28°C.

9 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.

10 мая: переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +26+28°C.

Ранее синоптики предупредили о том, что на Казахстан надвигается арктическая прохлада.

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