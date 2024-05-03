На Казахстан надвигается арктическая прохлада

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 4, 5 и 6 мая 2024 года. Специалисты заявляют, что жители северных и западных регионов страны, не успев насладиться весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу, сообщает Zakon.kz.

Виной тому, по данным метеорологов, станет быстрая смена барических полей.

В дополнении отмечено, что чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана.

"Вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики. В ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидается переход дождя в снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В южных регионах все еще сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.

Ранее синоптики прогнозировали дождь с грозой в Астане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, в 11 областях Казахстана на 3 мая объявлено штормовое предупреждение.