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В Казахстане предложили расширить практику использования электронных браслетов

В Казахстане предложили расширить практику использования "электронных браслетов", фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:31 Фото: polisia.kz
Суда города Астаны намерен реализовать пилотный проект по расширению применения электронных браслетов в отношении граждан, содержащихся под домашним арестом, сообщает Zakon.kz.

Применение электронных браслетов следственным судом Астаны в отношении лиц, содержащихся под домашним арестом, увеличивается из года в год:

  • в 2021 году – в отношении двух лиц;
  • в 2022 году – в отношении 19 лиц;
  • в 2023 году – в отношении 32 лиц;
  • за четыре месяца 2024 года – в отношении шести лиц.
"Радиоэлектронный браслет – это встроенная система контроля от несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. В комплект оборудования входит защищенная станция в форме смартфона, электронный браслет, радиомаяки, фиксирующие любые противоправные действия подконтрольного лица. В режиме реального времени имеется техническая возможность просмотреть пошаговые действия подозреваемого, а также, возможно, провести и мониторинг нахождения подозреваемого в предыдущие дни", – говорится в сообщении.

При попытке подозреваемого снять браслеты незамедлительно поступает сигнал органу следствия.

Срок заряда браслета составляет до 11 месяцев, стоимость комплекта – около 1 млн тенге.

По информации суда, в настоящее время расходы на содержание одного лица под стражей в месяц составляют около 750 000 тенге, т.е. расходы за два месяца равнозначны стоимости одного электронного браслета. 

"При этом необходимо отметить, что среднее время следствия и судебных процессов составляет от трех до шести месяцев, и содержание лица под стражей по одному делу обходится государству до шести миллионов тенге. Таким образом, широкое применение электронных браслетов положительно отразится на государственном бюджете", – подчеркивается в пресс-релизе.

Также отмечается, что, исходя из международного опыта, широкое применение электронных браслетов способствует гуманизации уголовного процесса и снижению количества лиц, содержащихся в изоляции под стражей, а также позволяет оперативно реагировать на факты нарушений условий применения вышеуказанных мер и пресекать попытки скрыться и воспрепятствования следствию и правосудию.

"Вместе с тем проблема малого применения электронных браслетов имеет место быть. Учитывая все вышеизложенное, развитие информационных технологий по инициативе суда г. Астаны предложена реализация пилотного проекта по расширению применения браслетов. В целях реализации пилотного проекта была сформирована рабочая группа (представители ВС, депутаты Мажилиса, прокуратура, антикоррупционная служба, ДЭР, АФМ, ДВД, АО "K-Cell", ТОО "КаР-Тел")", – говорится в сообщении.

В рамках первой встречи по ее итогам между судом города Астаны и АО "K-Cell" достигнута договоренность о запуске пилотного проекта.

"Проект позволит приобрести за счет средств АО "K-Cell" и обеспечить правоохранительные органы необходимым оборудованием, а подозреваемому предоставляется возможность применения браслета на арендной основе", – заключили в суде.

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