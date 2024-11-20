Электронные браслеты надели на 60% домашних арестантов в Казахстане

Больше половины людей, взятых по домашний арест в Казахстане в 2024 году, используют электронные браслеты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил судья Верховного суда Сакен Абдолла 20 ноября 2024 года на девятом экспертном форуме по уголовному правосудию для Центральной Азии, ежегодно суды санкционируют арест свыше 11 тыс. граждан. Более гуманная мера пресечения "домашний арест" применятся в 35 раз меньше, в среднем это 300 человек в год.

"Изучая данный вопрос, пришли к выводу о применении электронных браслетов. Содержание одного лица под стражей, если взять материальную сторону, в месяц государству обходится в 750 тысяч тенге, тогда как аренда одного комплекта браслета составляет где-то 15-17 тысяч тенге в месяц. В этом году браслеты применены в отношении 60% лиц, взятых под домашний арест. Эта работа будет продолжаться", – сказал Сакен Абдолла.

Ранее сообщалось, что арендовать электронные браслеты выгоднее нежели покупать.

