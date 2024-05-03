В Кокшетау прошел областной форум учителей казахского языка и литературы

В областном центре собрались педагоги из всех регионов Акмолинской области. Цель мероприятия: обмен опытом и развитие государственного языка в области.

На форум прибыл казахстанский общественный деятель, журналист, дипломат, википедист, предприниматель, президент Общественного объединения "Международный фонд казахского языка" Рауан Кенжеханұлы. По его словам, Казахстан заимствует опыт зарубежных стран в способах развития государственного языка.

"Для формирования патриотизма и поднятия уровня казахского языка очень важна роль учителей филологов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Будущее языка отчасти зависит от этих специалистов, им нужно уделять особое значение и создавать условия для развития профессионализма. Нужно выводить на новый уровень качество языкового образования. Сегодня собрались коллеги из разных регионов, у всех нас одна цель: улучшить качество родного языка и расширить его границы. Глава государства уделяет особое внимание этой сфере, мы решили проводить такие форумы во всех областях страны. Акмолинская область стала первой, где проводится такое масштабное событие, его поддержала Администрация президента. Я выражаю огромную благодарность всем неравнодушным к вопросам государственного языка акмолинцам", – поприветствовал участников форума Рауан Кенжеханұлы.

Фото: Алма Байгужина

В ходе форума акмолинские учителя казахского языка и литературы продемонстрировали гостям новейшие методы обучения, которые они используют в своей работе. Ученики участвуют в дебатах на государственном языке и занимают призовые места на республиканских олимпиадах. К тому же работают кружки молодых акынов, где начинающие поэты могут проявлять свои таланты, их направляют опытные наставники. В Шортандынском районе педагоги совместно с учениками разработали и создали 3D книгу, в которой есть сборник произведений Магжана Жумабаева, что примечательно, дети сами читают книги, затем создают их виртуальные версии.

Педагоги в каждом регионе создают методические пособия и учебники, опираясь на собственный авторский метод. Среди них есть проект, направленный на грамотную речь и правильное донесение мысли ученика, педагог опирается на речь биев и великих казахских правителей. В этом направлении используется метод привития любви к чтению у учащихся. Они в свою очередь читают любимые произведения и даже снимают фильмы на их основе, которые публикуются на страницах в социальных сетях. Еще одно интересное направление: дети создают комиксы на основе прочитанных произведений. По словам педагогов, это не только развивает фантазию ребенка, но и укрепляет память и помогает легко освоить нарисованную на комиксе информацию.

Фото: Алма Байгужина

Педагог из Целиноградского района поселка Караоткель создал авторский проект по нормализации казахских имен, опираясь на исторические данные. Он изучает правильное написание имен и фамилий, обращает особое внимание на грамотное написание данных на государственном языке в документах казахстанцев и считает, что родной язык – самый большой дар.

На данной встрече каждый филолог поделился опытом и новыми методами обучения языку и литературе, особенно обсуждалась тема правильного написания эссе, внедрения искусственного интеллекта и интеграции современных технологий в изучении предмета.

Акмолинские учителя умело пользуются возможностями нейросети. К примеру, у учеников есть возможность послушать слова назидания Абая с помощью искусственного интеллекта, где сам Абай Кунанбаев читает собственные произведения.

По мнению педагогов, прибывших на форум, любой учитель должен быть разносторонним и развивать научную сферу совместно с основной работой.

"Любой педагог обязан вести научные работы параллельно со своей работой, для того чтобы расти и развиваться. Я являюсь соавтором методического пособия, предназначенного для представителей других этносов, к тому же автор множества тестов по государственному языку. Все это благодаря системной работе и постоянному поиску. Мои коллеги из Акмолинской области сегодня порадовали своими результатами, каждый из них подготовил сильных учеников и преемников, которые защищали честь области на республиканских и международных олимпиадах", – акцентировала учитель казахского языка и литературы областная специализированной школы-интернат Акмолинской области Жанар Кульмагамбетова.

Мероприятие послужило еще одним инструментом, который позволит государственному языку развиваться в Акмолинской области.