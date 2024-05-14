В Акмолинской области увеличилось количество изучающих языки в методических центрах

В Акмолинской области 3727 слушателей изучают казахский язык. Всего в регионе 21 центр по изучению языков.

В центрах акмолинцы изучают как государственный, так и английский языки.

"Основные уроки проводятся для организаций, мы с ними составляем договор, после чего коллективы могут приступать к масштабному изучению языка. По сравнению с прошлым годом на 50% возросло количество изучающих государственный язык. К тому же повышаются требования к изучению, граждане становятся патриотичнее, прививается любовь к родному языку и родине". Руководитель областного учебно-методического центра управления внутренней политики Акмолинской области Куаныш Кажиахметов

Помимо 21 центра обучения функционирует еще 21 языковой клуб, обучающий горожан в свободном формате. В них работают преподаватели учебно-методического центра.



"Эти клубы специально открыли для удобства тех, кто весь день на работе. Они имеют возможность прийти на курсы в вечернее время. Также клубы работают в выходные дни. Проект открыли по личной просьбе наших слушателей, далее были собраны группы. Сейчас в клубах государственный язык изучают свыше 200 акмолинцев. Особый интерес проявляют представители некоренных этносов. Уроки в клубе и методических центрах проходят оживленно, в основном для преодоления языкового барьера необходима практика, ученики между собой говорят на государственном языке, осваивая его на практике". Куаныш Кажиахметов

Спикер рассказал, что повысилась заработная плата преподавателей центра, этот вопрос был одним из актуальных для коллектива.





Фото: учебно-методический центр УВП Акмолинской области





Качество проводимых занятий и оснащение технической базы находится на особом контроле, в областном маслихате был рассмотрен вопрос о дополнительной материальной-технической базе. В планах на 2023-2029 годы также рассматриваются вопросы повышения статуса центров по изучению языков. Положительные изменения уже наблюдаются. В Бурабайском районе и городе Косшы используются LED-экраны современного образца. В будущем планируется обновление мебели и всей техники в центрах обучения.



В Акмолинской области языки изучают школьники, государственные служащие, предприниматели и даже пенсионеры. Все они выражают благодарность государству за возможность бесплатно изучать языки.



"С середины февраля 2024 года я начала посещать курсы казахского языка в Акмолинском областном учебно-методическом центре. Мой преподаватель Сандугаш Касимова профессионал. Она использует на уроке современные технологии, обучающие приложения, Google-формы, логические вопросы, анаграммы и тестовые вопросы. Уроки проходят оживленно, позитивно и плодотворно. Каждая тема связана с предыдущей и очень полезна для памяти и обогащения словарного запаса. Мне нравится посещать занятия, и я думаю, что мой уровень знаний казахского языка значительно улучшится в ближайшем будущем. За это очень благодарна учебно-методическому центру". Учитель биологии школы-лицея №21 Кокшетау Елена Галицкая

Руководство учебно-методического центра уверено, что в ближайшем будущем в регионе будет возможно обучить государственному языку как можно больше акмолинцев.



"Я уверен, если мы продолжим такими перспективными темпами, в будущем станет много тех, кто изучает государственный язык. Самое главное, есть спрос и все ресурсы для его изучения". Куаныш Кажиахметов



