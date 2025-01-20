Казахстанцы смогут чаще летать в Китай, Вьетнам и Египет

В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что на постоянной основе ведут работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам. В ведомстве 20 января 2025 года объявили об открытии новых рейсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале МТ, новые рейсы откроются в Китай, Вьетнам и Египет:

с марта текущего года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы – Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана – Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы – Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю;

с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай – Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы – Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.

В Минтранспорта считают, что открытие новых направлений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между странами.

Обновлено в 14:38

В Air Astana уточнили, что рейсы в Гуанчжоу будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям на комфортабельном самолете Airbus A321LR. Вылет из Алматы в 20:50, прибытие в Гуанчжоу на следующий день в 05:45. Обратный рейс из Гуанчжоу отправляется в 06:50 с прибытием в Алматы в 10:20. Время местное.

"Стоимость авиабилета в обе стороны с учетом налогов и прочих сборов туда и обратно в экономическом классе начинается от 281 385 тенге, в бизнес-классе – от 827 491 тенге", – добавили в авиакомпании.

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