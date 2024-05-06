Жена казахстанского дипломата заявила о бытовом насилии – комментарий МИД
Карина Мамаш обратилась за помощью к общественникам и рассказала свою историю в социальных сетях.
Она заявила, что подвергается насилию уже на протяжении 10 лет. Женщина просит, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.
По ее словам, на днях он избил ее и старшую сестру, которая приехала в гости.
"Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть", – добавила Карина Мамаш.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", – говорится в ответе ведомства.
Из-за участившихся случаев бытового насилия в Казахстане 15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за подобные правонарушения.
Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
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