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Жена казахстанского дипломата заявила о бытовом насилии – комментарий МИД

Жена казахстанского дипломата заявила о бытовом насилии – комментарий МИД, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:49 Фото: phxere
Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заявила, что муж избивает ее на протяжении 10 лет. В Министерстве иностранных дел Zakon.kz дали комментарий по этому поводу.

Карина Мамаш обратилась за помощью к общественникам и рассказала свою историю в социальных сетях.

Она заявила, что подвергается насилию уже на протяжении 10 лет. Женщина просит, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.

По ее словам, на днях он избил ее и старшую сестру, которая приехала в гости.

"Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть", – добавила Карина Мамаш.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", – говорится в ответе ведомства.

Из-за участившихся случаев бытового насилия в Казахстане 15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за подобные правонарушения.

Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

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