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Жена дипломата заявила о насилии: полиция Астаны завела уголовное дело

Жена дипломата заявила о насилии: полиция Астаны завела уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе полиции Астаны прокомментировали нашумевшую историю с казахстанкой Кариной Мамаш. Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заявила о побоях от мужа-дипломата, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 10 мая 2024 года сказано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается".Пресс-служба ДП Астаны

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в социальных сетях. Заявительница попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент с избиением.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров уточнил:

"Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан".

Далее, продолжил Смадияров, этим делом будут заниматься правоохранительные органы.

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