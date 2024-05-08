Как Алматинская область помогла Западному Казахстану во время паводков

На станции Алматы-1 нечетного парка разыгралась трогательная сцена встречи. С цветами и словами благодарности встречали героев нашего времени – водителей, волонтеров и спасателей, вернувшихся из ЗКО, где они помогали ликвидировать последствия разрушительных паводков, сообщает Zakon.kz.

В середине апреля Алматинская область отправила на запад страны внушительный отряд: 171 единицу техники, включая самосвалы, КамАЗы и экскаваторы, 50 спасателей и военнослужащих, а также 15 волонтеров. Откликнулись все – от предпринимателей и глав крестьянских хозяйств до сотрудников ДЧС и простых жителей.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Заместитель акима Алматинской области Алмас Батанов, возглавлявший встречающую делегацию, выразил огромную признательность всем участникам этой важной миссии.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Сегодня мы встречаем вас как героев мирного времени. Вы не бросили своих соотечественников в беде и встали на борьбу с природной стихией", – подчеркнул Алмас Батанов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Волонтер Рашид Маметов из города Конаева рассказал о своей работе в Уральске.

"Мы строили дамбы, ограждали деревни от воды. Было страшно, что села могут быть затоплены, но благодаря слаженной работе нам удалось защитить аулы". Рашид Маметов

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Мы делали по 15 рейсов в сутки, возили песок для строительства дамб. В Чапаевском районе мы построили дамбу длиной почти 8 км, задействовав 26 спецмашин. Вместе мы смогли предотвратить затопления поселков". Водитель самосвала из Талгарского района Елдар Исаев

История помощи Западному Казахстану – яркий пример единства и солидарности казахстанцев.