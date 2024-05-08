Как Алматинская область помогла Западному Казахстану во время паводков
В середине апреля Алматинская область отправила на запад страны внушительный отряд: 171 единицу техники, включая самосвалы, КамАЗы и экскаваторы, 50 спасателей и военнослужащих, а также 15 волонтеров. Откликнулись все – от предпринимателей и глав крестьянских хозяйств до сотрудников ДЧС и простых жителей.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Заместитель акима Алматинской области Алмас Батанов, возглавлявший встречающую делегацию, выразил огромную признательность всем участникам этой важной миссии.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
"Сегодня мы встречаем вас как героев мирного времени. Вы не бросили своих соотечественников в беде и встали на борьбу с природной стихией", – подчеркнул Алмас Батанов.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Волонтер Рашид Маметов из города Конаева рассказал о своей работе в Уральске.
"Мы строили дамбы, ограждали деревни от воды. Было страшно, что села могут быть затоплены, но благодаря слаженной работе нам удалось защитить аулы". Рашид Маметов
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
"Мы делали по 15 рейсов в сутки, возили песок для строительства дамб. В Чапаевском районе мы построили дамбу длиной почти 8 км, задействовав 26 спецмашин. Вместе мы смогли предотвратить затопления поселков". Водитель самосвала из Талгарского района Елдар Исаев
История помощи Западному Казахстану – яркий пример единства и солидарности казахстанцев.