Лебедь обнял свою спасительницу-волонтера в Анапе

Спасатели и волонтеры запечатлели трогательную сцену благодарности и прощания спасенного лебедя, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что несколько дней назад птица сама вышла к волонтерам с пятнами мазута на теле. Ее отмыли и оказали ей необходимую помощь. А перед тем, как вернуться в привычную среду обитания, лебедь положил голову на плечо волонтерки.

"Он обнял меня! Вы видите?!" – говорит на видео девушка, вытирая слезы.

По словам телеведущей Яны Чуриковой на ее странице в Instagram, очищать пляжи Анапы от мазута приезжают волонтеры со всей России.

"Это люди разных профессий и возрастов", – отметила телеведущая, которая сама несколько дней находилась в Анапе и Витязево.

На днях в России сошел с рельсов грузовой поезд.