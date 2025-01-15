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Мир

Лебедь обнял свою спасительницу-волонтера в Анапе

Анапа, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 07:37 Фото: pixabay
Спасатели и волонтеры запечатлели трогательную сцену благодарности и прощания спасенного лебедя, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что несколько дней назад птица сама вышла к волонтерам с пятнами мазута на теле. Ее отмыли и оказали ей необходимую помощь. А перед тем, как вернуться в привычную среду обитания, лебедь положил голову на плечо волонтерки.

"Он обнял меня! Вы видите?!" – говорит на видео девушка, вытирая слезы.
@ogonsochi

с ним всё хорошо, улетел чистый от волонтёров.

♬ оригинальный звук — Огонь Сочи

По словам телеведущей Яны Чуриковой на ее странице в Instagram, очищать пляжи Анапы от мазута приезжают волонтеры со всей России.

"Это люди разных профессий и возрастов", – отметила телеведущая, которая сама несколько дней находилась в Анапе и Витязево.

На днях в России сошел с рельсов грузовой поезд.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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