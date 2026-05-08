В области Абай оказали почести ветеранам войны и труженикам тыла

В преддверии Дня Победы аким области Берик Уали связался с ветераном Великой Отечественной войны Григорием Маларовым, который в праздничные дни находится в Москве, и поздравил его с праздником, сообщает Zakon.kz.

Глава региона зачитал единственному ныне живущему фронтовику области Абай поздравительное письмо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Ваш жизненный путь служит примером подлинного патриотизма для подрастающего поколения. "Никто не забыт, ничто не забыто" – в этих словах заключена сама суть Дня Победы. Наш народ всегда будет помнить и чтить беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла. От имени всех соотечественников желаю Вам крепкого здоровья и благополучия!" – говорится в поздравлении.

Ветерану была вручена денежная премия от государства в размере 5 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Этим летом Григорию Маларову исполнится 100 лет. В 19-летнем возрасте он ушел защищать Родину и прошел фронтовыми дорогами войны. В составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал в освобождении Эстонии и Польши, дошел до Берлина и своим мужеством внес вклад в приближение Победы.

В послевоенные годы он работал главным экономистом на Шульбинской ГЭС. За вклад в развитие энергетической отрасли и многолетний добросовестный труд награжден медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Ветеран труда".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Также сегодня глава региона посетил проживающих в Семее тружеников тыла Шайхсляма Ускенбаева и Ивана Бельгера и поздравил их с праздником.

Шайхсляму Ускенбаеву было 13 лет, когда началась война. Его отец в те годы был направлен в трудовую армию, а мать осталась в селе и вязала варежки для солдат, одновременно участвуя в сельскохозяйственных работах. С 14 лет он начал трудиться в колхозе.

В послевоенные годы работал председателем сельского совета при совете народных депутатов, пользовался большим уважением среди земляков. Активно участвовал в общественной жизни и внес вклад в социальное развитие региона. Сегодня проживает в Семее в окружении детей и внуков. 98-летний ветеран за самоотверженный труд в годы войны награжден рядом государственных наград. Аксакал выразил свои пожелания и благословил подрастающее поколение.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Иван Бельгер родился в 1927 году. С началом Второй мировой войны рано начал трудовую деятельность: работал водителем в лесном хозяйстве, позже – механиком. В годы войны семья Бельгеров была депортирована в Казахстан и сначала поселилась в Павлодарской области, затем – в Майкарагайском лесхозе. Уже в 15 лет Иван Иванович управлял большегрузными автомобилями и трудился в тылу. Позже в городе Экибастуз работал главным механиком в сфере угольной автоматики и вышел на пенсию с 58-летним трудовым стажем. В настоящее время проживает в Семее. 99-летний ветеран награжден многочисленными медалями, среди которых "Ерен еңбегі үшін", "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Поздравляя тружеников тыла с Днем Победы, аким области отметил, что их жизненный путь является примером для подрастающего поколения.

"В годы войны вы вынесли на своих плечах все тяготы времени, самоотверженно трудились в тылу и внесли неоценимый вклад в восстановление страны. В преддверии праздника мы специально приехали, чтобы узнать о вашем самочувствии и поздравить от имени жителей области. Ваш жизненный путь – это пример и большая школа для будущих поколений", – сказал Берик Уали.

Стоит отметить, что из региона на защиту Родины ушли около 100 тыс. человек, более 44 тыс. из них не вернулись домой. За проявленный на фронте героизм 56 уроженцев региона были удостоены звания Героя Советского Союза.