Осторожно – мошенники: в Сети появился фейк об акции "Народный юрист"

Злоумышленники распространяют в Сети фейковое видео от имени организаторов республиканской акции "Народный юрист", призывая казахстанцев пересылать им личные данные и оплачивать "услуги", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видеоролик, где с помощью инструментов искусственного интеллекта на изображение генерального директора ТОО "Компания "ЮрИнфо" Михаила Коломина наложен фейковый звуковой ряд. Используя кадры видео интервью и современные технологии злоумышленники добились того эффекта, что организатор акции "Народный юрист" предлагает казахстанцам задавать свои вопросы специалистам онлайн, переходя по ссылке. На деле же, после перехода по ней, гражданам пишут "операторы колл-центра" мошенников, требуя предоставить личные данные и предлагая оплатить юридическую консультацию.

Организатор акции, генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо" Михаил Коломин заявил, что никаких онлайн-консультаций "Народный юрист" по телефону не проводит.

"Все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказывались и будут оказываться офлайн и абсолютно бесплатно. Это наш вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев. Прошу вас быть бдительными и не сообщать мошенникам никаких личных данных, тем более – не осуществлять им никаких денежных переводов", – отметил Михаил Коломин.

Организаторы акции "Народный юрист" обратились в правоохранительные органы с заявлением. Все причастные к обману доверчивых граждан и к действиям, порочащим репутацию республиканской акции, будут выявлены и понесут наказание.

Фото: prg.kz

Следующая республиканская акция "Народный юрист" пройдет 30 мая 2024 года по всей стране. Официальные анонсы будут размещены на сайте Zakon.kz и на специальном сайте мероприятия, где будут указаны все адреса проведения акции в населенных пунктах.

Высококвалифицированные юристы и представители государственных органов проведут прием населения в городах и поселках страны и окажут бесплатную юридическую помощь в офлайн-режиме.

Фото: prg.kz

В акции "Народный юрист" примут участие известные адвокаты, нотариусы, судьи, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники Антикора, юстиции, налоговых органов, управления регистрации недвижимости и многие другие.



Фото: prg.kz

За 2016-2023 годы в акции приняли участие более 8 тыс. экспертов и представителей государственных органов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 165 тыс. обратившихся за правовой помощью человек.

