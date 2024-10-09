Будьте осторожны: мошенники используют название республиканской акции "Народный юрист"

Злоумышленники распространяют в Сети фейковые видео, пытаясь обмануть все больше казахстанцев. Организаторы республиканской акции призывают не переходить по сомнительным ссылкам и помнить, что бесплатные консультации с экспертами проводятся только офлайн, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик, изготовленный с помощью инструментов искусственного интеллекта, распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Он направлен на то, чтобы доверчивые граждане переходили по ссылке и делились личными контактами с мошенниками якобы для связи со специалистом.

При этом на изображение, смонтированное из нескольких видеороликов, наложено фейковое звуковое сопровождение.

"Оставляйте заявку на нашем сайте по ссылке снизу и проконсультируйтесь с юристом бесплатно", – призывают злоумышленники.

Данная информация – ложная и опасная. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам, будьте бдительными!



Следует знать, что широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист" проходит только в офлайн-режиме.

Организаторы неоднократно подчеркивали, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются и будут оказываться абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие проходит при поддержке правительства РК. Организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Ежегодно во время проведения масштабной акции получить квалифицированную юридическую помощь или обратиться напрямую к представителям госорганов может любой желающий.



Помимо профессиональных юристов, в акции задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

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В этом году республиканская акция "Народный юрист-2024" состоялась во всех городах и населенных пунктах Казахстана. Во время широкомасштабной акции получили бесплатную правовую помощь от высококвалифицированных специалистов свыше 150 тыс. граждан.