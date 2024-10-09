Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будьте осторожны: мошенники используют название республиканской акции "Народный юрист"

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:06 Фото: freepik
Злоумышленники распространяют в Сети фейковые видео, пытаясь обмануть все больше казахстанцев. Организаторы республиканской акции призывают не переходить по сомнительным ссылкам и помнить, что бесплатные консультации с экспертами проводятся только офлайн, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик, изготовленный с помощью инструментов искусственного интеллекта, распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Он направлен на то, чтобы доверчивые граждане переходили по ссылке и делились личными контактами с мошенниками якобы для связи со специалистом.

При этом на изображение, смонтированное из нескольких видеороликов, наложено фейковое звуковое сопровождение.

"Оставляйте заявку на нашем сайте по ссылке снизу и проконсультируйтесь с юристом бесплатно", – призывают злоумышленники.

Данная информация – ложная и опасная. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам, будьте бдительными!

Следует знать, что широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист" проходит только в офлайн-режиме.

Организаторы неоднократно подчеркивали, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются и будут оказываться абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

республиканская акция народный юрист, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:06

Фото: Zakon.kz

Мероприятие проходит при поддержке правительства РК. Организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Республиканская акция Народный юрист, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:06

Фото: Zakon.kz

Ежегодно во время проведения масштабной акции получить квалифицированную юридическую помощь или обратиться напрямую к представителям госорганов может любой желающий.

Помимо профессиональных юристов, в акции задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:06
"Народный юрист": какие вопросы экспертам задают алматинцы
, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:06

В этом году республиканская акция "Народный юрист-2024" состоялась во всех городах и населенных пунктах Казахстана. Во время широкомасштабной акции получили бесплатную правовую помощь от высококвалифицированных специалистов свыше 150 тыс. граждан.

Читайте также

В Алматы задержали экс-судью Светлану Жолманову
В Алматы задержали экс-судью Светлану Жолманову
Оксана Житникова
Казахстан 2024 год Акция "Народный юрист"
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: