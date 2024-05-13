"Онлайн-карта отходов" появилась в Жамбылской области

Специализированной природоохранной прокуратурой совместно с акиматом Жамбылской области презентована "Онлайн-карта отходов", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы прокуратуры региона, в целях своевременного выявления и ликвидации стихийных свалок внедрен цифровой проект с использованием Telegram-бота и региональной геоинформационной системы e-jambyl.kz.

Суть проекта заключается в автоматизации процесса контроля в сфере оборота твердо-бытовых отходов, в том числе порядка приема и обработки сообщений населения по фактам стихийных свалок (полигонов) и обратной связи по поступившим сигналам.

Местным исполнительным органом и полицией по сигналам населения будут приниматься меры по ликвидации стихийных свалок, а также привлечению правонарушителей к установленной ответственности.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Для обращения населения необходимо пройти по ссылке taraz_tbobot в мессенджере Telegram или через QR-код, размещенный в объявлениях в местах массового скопления населения.