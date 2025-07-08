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События

В области Абай свалки "ликвидировали" лишь на бумаге

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 19:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специализированная природоохранная прокуратура области Абай провела анализ соблюдения экологического законодательства в части утилизации отходов и ликвидации несанкционированных свалок, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура выявила 80 повторных нарушений, об этом 8 июля 2025 года сообщила Генеральная прокуратура РК в своем Telegram-канале.

В 2023 году местные исполнительные органы отчитались о ликвидации 347 стихийных свалок. Однако к концу 2024 года выявлено 233 новых, причем координаты 80 из них совпадают с местоположением свалок, зафиксированных ранее. Это указывает на формальный подход и низкую эффективность принимаемых мер со стороны местных властей.

По фактам нарушений внесен акт прокурорского надзора. К административной ответственности привлечены заместители акимов Аягозского, Бородулихинского, Жарминского и Бескарагайского районов, а также руководитель отдела ЖКХ города Семея.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане не хватает полигонов для мусора.

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Асель Аукешева
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