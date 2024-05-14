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Заключенные тратили миллиарды на покупки в интернете и онлайн-казино в Алматинской области

Заключенные в Алматинской области играли в онлайн-казино и делали покупки в Интернете, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:37 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматинской области выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 14 мая в надзорном органе, заключенные использовали мобильные телефоны для онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино. Общий оборот денежных средств составил более 3 млрд тенге.

"Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения. По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по ст. 361 ч. 2-1 УК. Приговором Илийского районного суда трое сотрудников данного учреждения осуждены к различным мерам наказания", – сказано в пресс-релизе.

Кроме того, прокуратура начала досудебные расследования по ст. 361 ч. 2-1 УК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу.

Расследование продолжается.

В январе 2024 года журналистам показали жизнь и быт заключенных в колонии.

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