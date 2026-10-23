Миллиарды уходят в интернет: сколько казахстанцы тратят на онлайн-покупки

Казахстанский рынок онлайн-торговли набрал самый мощный ход в регионе, став многомиллиардной индустрией и навсегда изменив привычки покупателей. Каковы реальные масштабы интернет-продаж в стране и почему карточные терминалы уступают место новым платежным решениям, в материале Zakon.kz.

В одной компании с мировыми лидерами

Казахстан занял 35-е место среди 127 стран и рынков мира по объему электронной торговли в 2025 году. Такие результаты представлены в рейтинге немецкой аналитической компании ECDB, специализирующейся на исследованиях международного рынка онлайн-продаж.

Выручка казахстанского сегмента e-commerce достигла 8,71 млрд долларов США, увеличившись за год на 9,6%. В расчете на одного жителя пришлось 417,9 доллара. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли составила 14,1%. При этом, как отмечают специалисты Finprom, масштабы мирового рынка значительно отличаются.

Первое место занимает Китай с выручкой 2,04 трлн долларов.

Второе место – США с 1,08 трлн долларов.

Замыкает тройку Великобритания, где объем интернет-продаж достиг 177 млрд долларов.

На четвертом месте – Индия (138,4 млрд долларов).

На пятом – Япония (127,5 млрд долларов).

Особенно интересна разница в покупательской активности. В США на одного жителя приходится 3119 долларов онлайн-продаж в год, в Великобритании – 2545 долларов, в Китае – 1413 долларов. Казахстанский показатель ниже американского в 7,5 раза, британского – в 6,1 раза, китайского – в 3,4 раза.

Соседи покупают меньше, но растут быстрее

Среди государств Центральной Азии Казахстан оказался крупнейшим рынком электронной торговли. Причем преимущество над соседями весьма существенное.

Узбекистан занял 56-е место в мировом рейтинге с выручкой 2,65 млрд долларов, Туркменистан расположился на 59-й позиции с 2,34 млрд долларов. Кыргызстан оказался на 93-м месте, его рынок оценивается всего в 565 млн долларов.

Еще заметнее разница в пересчете на одного жителя. В Казахстане этот показатель составляет 417,9 доллара в год, в Узбекистане – 71,5 доллара, в Кыргызстане – 77,4 доллара.

Однако по скорости развития рынка картина противоположная. В 2025 году онлайн-продажи в Узбекистане и Туркменистане выросли на 28,5%, в Кыргызстане – на 28,4%. Казахстан прибавил лишь 9,6%, то есть примерно втрое меньше. Впрочем, столь высокие показатели соседних стран во многом объясняются эффектом низкой базы: чем меньше первоначальный объем рынка, тем легче добиться значительного роста в процентах.

Не менее любопытна ситуация с другими постсоветскими государствами. Россия занимает восьмое место в мире с объемом электронной торговли 86,9 млрд долларов, что почти в десять раз превышает казахстанский показатель. На одного жителя приходится 603,5 доллара, или примерно на 44% больше, чем в Казахстане.

Украина расположилась на 49-м месте с выручкой 4,86 млрд долларов, Беларусь – на 52-м с 3,33 млрд долларов.

Казахстанский рынок больше украинского в 1,8 раза, белорусского – в 2,6 раза. Однако Беларусь значительно ближе к Казахстану по расходам на одного жителя: 369,5 против 417,9 доллара. В Украине этот показатель составляет 124,7 доллара.

Интернет-магазины наращивают обороты

Официальная статистика Казахстана позволяет проследить, как менялся внутренний рынок электронной торговли за последние четыре года.

Согласно сведениям Бюро национальной статистики, в 2025 году объем розничных онлайн-продаж товаров достиг 3,77 трлн тенге против 3,16 трлн тенге годом ранее. За год рынок прибавил 19,4%, или более 612 млрд тенге. Для сравнения: в 2022 году казахстанцы приобрели через интернет товаров на 1,96 трлн тенге, в 2023 году – на 2,44 трлн тенге.

Таким образом, за три года денежный объем электронной торговли увеличился на 92%.

Еще одна особенность казахстанского рынка – зависимость продавцов от крупных торговых интернет-площадок. Собственные сайты постепенно уступают маркетплейсам роль основного канала электронной торговли.

Согласно статистике БНС, 72,8% предприятий, занимающихся онлайн-продажами товаров, используют исключительно маркетплейсы. Еще 10,3% работают одновременно через торговые площадки и собственные интернет-ресурсы. Только своими сайтами ограничиваются 16,9% предприятий.

QR как признак прогресса

Расширение электронной торговли происходит на фоне заметных изменений платежных привычек казахстанцев. Покупатели все чаще рассчитываются смартфонами, а привычные пластиковые карты постепенно уступают место цифровым инструментам.

Как ранее сообщал Zakon.kz, за первое полугодие 2026 года казахстанцы совершили 7,1 млрд безналичных операций на 92,1 трлн тенге. Их количество выросло на 5,1%, денежный объем – на 4,2%. При этом снятие наличных через банкоматы сократилось, соответственно, на 5,8% и 3,8%.

Ежедневно в Казахстане совершалось в среднем около 11 млн QR-платежей на 57,3 млрд тенге. Для сравнения: банковскими картами через POS-терминалы оплачивали около 8 млн покупок на 50,8 млрд тенге. Таким образом, QR-коды обогнали традиционную карточную оплату через терминалы на 38% по количеству операций и на 13% – по денежному обороту.