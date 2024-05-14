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С какими вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд

С какими вопросами казахстанцы обращаются в Конституционный суд, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:28 Фото: КС РК
С начала текущего года в адрес Конституционного суда от граждан поступило 1452 обращения, сообщает Zakon.kz.

При этом пять ключевых тем составили 76% от общего числа обращений.

Так, в 29% (425) обращений казахстанцы просили признать НПА или его отдельные положения неконституционными, проверить их на соответствие Конституции. Этот вопрос относится к компетенции органа конституционного контроля.
Однако остальные вопросы, вошедшие в топ-5, не входят в компетенцию Конституционного суда:

  • 314 обращений (22%) касались несогласия с решениями судов общей юрисдикции. Заявители просили отмены, проверки и пересмотра судебных актов;
  • 208 обращений (14%) содержали запросы о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство;
  • 92 (6%) обращения касались желания граждан провести личный прием с судьями Конституционного суда;
  • в 66 (5%) обращениях заявители просили разъяснить нормы действующего законодательства.
При этом на все поставленные в обращениях вопросы, включая не относящиеся к компетенции Конституционного суда, были даны исчерпывающие разъяснения.

В КС отметили, что разъяснительная работа с гражданами по порядку обращения в орган конституционного контроля проводится как в офлайн-, так и в онлайн-режиме.

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