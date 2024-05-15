Чиновница-руководитель получила взятку 5 млн тенге от предпринимателя: осудили обоих

В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" и представителя ТОО по факту крупной взятки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, чиновница, являясь руководителем Управления строительства, архитектуры и градостроительства, получила от представителя ТОО "А" взятку в размере 5 000 000 тенге за содействие в заключении договора с подрядчиком – компанией "Н" – на оказание инжиниринговых услуг технического надзора по строительству школы профессиональной ориентации и изобразительного искусства на 260 мест в городе Форт-Шевченко, а также за подписание актов оказанных услуг и общее покровительство.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, у подсудимого А. не установлено.



Приговором суда чиновница признана виновной по ст. 366 ч. 2 УК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Взяткодатель осужден по ст. 367 ч. 2 УК с применением ст. 55 ч. 4 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

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