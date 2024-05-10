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Чиновника из Жетысуской области подозревают в получении регулярных взяток от людей с инвалидностью

Чиновника из Жетысуской области подозревают в получении регулярных взяток от людей с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
В отношении руководителя отдела Департамента Комитета труда и социальной защиты населения по Жетысуской области проводится досудебное расследование. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Антикора.

В сообщении за 10 мая 2024 года сказано, что чиновника подозревают в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тыс. тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

"Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде "домашнего ареста" с применением "электронного браслета".Пресс-служба Антикора

Расследование продолжается.

Также сказано, что согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

19 апреля 2024 года стало известно, что в Усть-Каменогорске вынесли приговор нескольким полицейским за взяточничество.

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