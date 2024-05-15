Экс-глава Управления спорта Алматы, осужденный на 4,5 года, вышел на свободу меньше чем через год

В Алматы пересмотрели приговор экс-руководителю Управления спорта Рустему Байсеитову. И меньше чем через год после приговора он вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Бывший руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов, экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Айгерим Байгонова и спортивный менеджера РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алия Смакова в 2023 году были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании служебных полномочий с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшими причинение существенного вреда интересам государства и тяжких последствий.

Директор ТОО Qazaq Sport Ержан Мухаманов признан виновным в совершении хищения чужого вверенного имущества, денежных средств, выделенных на реализацию комплексной городской программы массового спорта "Спортык Алматы", путем растраты и присвоения в особо крупном размере с причинением государству ущерба в сумме 367 485 822 тенге.

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы на приговор. В них они заявили, что приговор вынесли "незаконно и необоснованно, на предположениях, путем копирования обвинительного акта, без учета фактических обстоятельств по делу".

Защитники осужденных считают, что отчет аудитора и заключение государственного аудитора являются незаконными. По мнению адвокатов, в приговоре не мотивировано, в чем заключается злоупотребление полномочиями осужденных, бесспорные доказательства отсутствуют.

В связи с тем, что, по мнению адвокатов, в суде первой инстанции были исследованы не все доводы и доказательства, они просили апелляционную коллегию возобновить судебное следствие для проверки доводов защиты и дачи правильной правовой оценки имеющимся и исследованным в суде первой инстанции доказательствам. И, при подтверждении доводов защиты, оправдать осужденных.

Прокурор в апелляционной инстанции просил приговор суда изменить, переквалифицировав действия осужденных.



Изучив материалы уголовного дела, доводы жалоб, заключения специалистов и экспертов, выслушав мнения осужденных и их защитников; представителя потерпевшего, просившего апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, коллегия посчитала, что приговор суда подлежит изменению. Судебное следствие провели заново в апелляционной инстанции.

"Коллегия, анализируя показания свидетелей, специалистов, экспертов, исследовав заключения специалистов и экспертов, сопоставляя их с содержанием имеющихся в материалах дела доказательствам, исключая заинтересованность органа досудебного расследования и суда в исходе дела, необъективность в отношении осужденных, считает, что судом первой инстанции действиям осужденных дана неправильная правовая оценка", – указано в постановлении судебной коллегии по уголовным делам горсуда Алматы.

Далее идут доводы суда.

Как установлено в суде, Управление спорта акимата Алматы деньги на счет ТОО "Компания Qazaq Sport" перечислило на основании договора о государственных закупках после выполнения обязательств, предусмотренных договором (оказания услуг спортивного характера) и предоставления акта выполненных работ. Ни один из договоров не признали незаконным.

ТОО "Компания Qazaq Sport" проводило проверку проведения спортивных мероприятий, получало в качестве доказательств фото-, видеофиксацию и после представляло сведения в Управление спорта для получения оплаты за услуги.

"Факты необоснованного перечисления денежных средств отсутствуют. Объективные доказательства, свидетельствующие, что Мухаманов совершил хищение чужого вверенного имущества на безвозмездной основе, не представлены. Также объективных доказательств, свидетельствующих, что осужденные Байсеитов, Байгонова и Смакова при заключении Управлением спорта договора с ТОО "Компания QazaqSport" на оказание услуг по проведению массовых спортивных мероприятий по программе "Спорттык Алматы", злоупотребили своими служебными полномочиями, по мотивам корысти или личной заинтересованности, что повлекло за собою тяжкие последствия – причинение ущерба в особо крупном размере, по делу не установлено", – указано в постановлении суда.

В суде при этом установили, что проведение спортивных мероприятий в актах выполненных работ было отражено неправильно: как проведение двух мероприятий вместо одного, и произведена оплата в двойном размере. В результате государству был причинен материальный ущерб в размере 44 429 242, 76 тенге.

"Осужденный Мухаманов Е.Ж., будучи директором ТОО "Компания Qazaq Sport", предоставляя акты выполненных работ, указал проведение тренировок и турнира как два мероприятия вместо одного и произвел оплату инструкторам по двум договорам за непроведенные мероприятия на общую сумму 44 429 242, 76 тенге, злоупотребляя доверием со стороны Управления спорта по городу Алматы", – указано в судебном документе.

В свою очередь осужденные Байсеитов, Байгонова и Смакова, проявив халатность, завизировали и подписали эти акты выполненных работ и перечислили денежные средства на расчетный счет ТОО.

По окончании судебного следствия коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда №2 Медеуского района Алматы от 26 мая 2023 года в отношении Рустема Байсеитова, Айгерим Байгоновой, Алии Смаковой Әлии Ержана Мухаманова изменить.

Действия Мухаманова со ст. 189 ч. 4 п. 2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК переквалифицированы на ст. 195 ч. 4 п. 2 (Причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК. И по ней ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Осужденному зачли срок нахождения под стражей со 2 марта 2022 года по 4 апреля 2024 года из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы. Таким образом, его наказание отбыто, Мухаманова освободили в зале суда.

Действия Байсеитова, Байгоновой и Смаковой Алии со ст. 361 ч. 4 п. 3 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК переквалифицированы на ст. 371 ч. 2 (Халатность) УК. И назначено наказание каждому по 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Байсеитову и Байгоновой в срок наказания включено время нахождения под домашним арестом с 26 августа 2022 года по 26 мая 2023 года из расчета два дня домашнего ареста за один день ограничения свободы, время нахождения под стражей с 26 мая 2023 года по 4 апреля 2024 года из расчета один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы. Таким образом, они тоже отбыли наказание. Обоих освободили из-под стражи в зале суда.

Смаковой наказание отсрочено на 5 лет.

Постановление вступило в силу.

Приговором суда первой инстанции от 26 мая 2023 года Рустема Байсеитова осудили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, Айгерим Байгонову приговорили к 3 годам и 6 месяцам, Алию Смакову – к 3 годам.