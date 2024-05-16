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БТР и полицейская машина не поделили мост в Уральске

БТР и полицейская машина не поделили мост в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:39 Фото: Zakon.kz
Видео с непривычным дорожно-транспортным происшествием появилось на просторах Казнета. В Уральске на мосту столкнулись бронетранспортер и авто патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области отреагировали на инцидент.

"По данному факту виновный инспектор патрульной полиции привлечен к административной ответственности. В результате ДТП никто не пострадал".Пресс-служба ДП ЗКО

Комментаторов развеселила ситуация.

  • Я такого в GTA не видел даже.
  • Виноват мост.
  • Как в анекдоте.
  • И смех, и грех, – отмечают пользователи Сети.

В 2022 году возле Мангистауского атомного энергокомбината БТР наехал на легковушку.

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