БТР и полицейская машина не поделили мост в Уральске

Фото: Zakon.kz

Видео с непривычным дорожно-транспортным происшествием появилось на просторах Казнета. В Уральске на мосту столкнулись бронетранспортер и авто патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

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