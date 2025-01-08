#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:35 Фото: polisia.kz
В Уральске в районе села Меловые горки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", ДТП произошло 1 января. 

Установлено, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района. При этом у него не было разрешения на выезд за пределы района.

Департамент полиции Западно-Казахстанской области подтвердил факт ДТП и сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 345, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Водитель заявил, что его ослепили фары встречного автомобиля. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что сотрудник полиции был трезв.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС
Происшествия
19:30, Сегодня
В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС
В Алматы загорелась крыша двухэтажного кафе
Происшествия
11:01, Сегодня
В Алматы загорелась крыша двухэтажного кафе
Полицейские пострадали в жесткой аварии на трассе Самара – Шымкент
Происшествия
09:40, Сегодня
Полицейские пострадали в жесткой аварии на трассе Самара – Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: