В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода

В Уральске в районе села Меловые горки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", ДТП произошло 1 января.

Установлено, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района. При этом у него не было разрешения на выезд за пределы района.

Департамент полиции Западно-Казахстанской области подтвердил факт ДТП и сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 345, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Водитель заявил, что его ослепили фары встречного автомобиля. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что сотрудник полиции был трезв.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте.