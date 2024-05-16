Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН

16 мая Касым-Жомарт Токаев назначил Кайрата Умарова постоянным представителем Казахстана при ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента.

"Указом главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Другим указом глава государства освободил от должности постоянного представителя РК при ООН Акана Рахметуллина.

Кайрат Умаров родился в 1963 году в Узбекистане. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков; проходил стажировку в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Трудовую деятельность начинал преподавателем АПИИЯ. В разные годы работал научным сотрудником Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана; референтом Казсовпрофа; первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в США; советником-посланником посольства Республики Казахстан в США (1998-2004); послом Республики Казахстан в Индии, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

2009-2013 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

2013-2017 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки;

2017-2020 годы – постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк;

2020-2022 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2022 год).

С октября 2022 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Кроме того, президент 16 мая назначил постоянного представителя Казахстана при Международной организации гражданской авиации.