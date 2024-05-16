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Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим

Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:02 Фото: акимат Алматы
В Алматы завершают реконструкцию водопроводных сетей, эксплуатируемых с 50-х годов.

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции водопроводных сетей по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе.

Трубопровод на этом участке введен в эксплуатацию в конце 50-х годов. Сети были изношены почти на 100%, только за последние два года на участке произошло 20 аварийных ситуаций.

Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:02

Фото: Акимат Алматы

Работы по реконструкции 1,2 км водопроводных сетей должны были начать в августе 2023 года и завершить до конца того же года. Однако подрядная организация нарушила сроки строительства, в этой связи было подано исковое заявление в суд о признании компании недобросовестным участником государственных закупок. Дело находится на рассмотрении.

Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:02

Фото: Акимат Алматы

Строительно-монтажные работы были возобновлены в марте 2024 года, завершение намечено на июнь 2024 года.

Глава города высказал ряд нареканий подрядчику за срыв сроков и безответственное отношение к работе, предупредив, что "недобросовестных подрядчиков в город больше не запустим".

Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:02

Фото: Акимат Алматы

Ерболат Досаев поручил ответственным лицам обеспечить жесткий контроль за качественным и своевременным выполнением обязательств подрядчиком.

Также глава мегаполиса сделал замечание за несоблюдение порядка при ведении строительства.

Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:02

Фото: Акимат Алматы

Реконструкция водопроводных сетей на этом участке обеспечит водоснабжением 43 многоквартирных дома и шесть административных зданий.

В период проведения работ подача водоснабжения потребителям не приостанавливалась. Дорожное полотно будет восстановлено в рамках текущего договора. Реконструкция водопроводной сети проведена в рамках собственной инвестиционной программы ГКП "Алматы Су".

Айсулу Омарова
Досаев Ерболат Алматы 2024 год Благоустройство
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