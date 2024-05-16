Ерболат Досаев: Недобросовестных подрядчиков в город не запустим

В Алматы завершают реконструкцию водопроводных сетей, эксплуатируемых с 50-х годов.

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции водопроводных сетей по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе.



Трубопровод на этом участке введен в эксплуатацию в конце 50-х годов. Сети были изношены почти на 100%, только за последние два года на участке произошло 20 аварийных ситуаций.

Фото: Акимат Алматы

Работы по реконструкции 1,2 км водопроводных сетей должны были начать в августе 2023 года и завершить до конца того же года. Однако подрядная организация нарушила сроки строительства, в этой связи было подано исковое заявление в суд о признании компании недобросовестным участником государственных закупок. Дело находится на рассмотрении.

Фото: Акимат Алматы

Строительно-монтажные работы были возобновлены в марте 2024 года, завершение намечено на июнь 2024 года.

Глава города высказал ряд нареканий подрядчику за срыв сроков и безответственное отношение к работе, предупредив, что "недобросовестных подрядчиков в город больше не запустим".

Фото: Акимат Алматы

Ерболат Досаев поручил ответственным лицам обеспечить жесткий контроль за качественным и своевременным выполнением обязательств подрядчиком.

Также глава мегаполиса сделал замечание за несоблюдение порядка при ведении строительства.

Фото: Акимат Алматы

Реконструкция водопроводных сетей на этом участке обеспечит водоснабжением 43 многоквартирных дома и шесть административных зданий.

В период проведения работ подача водоснабжения потребителям не приостанавливалась. Дорожное полотно будет восстановлено в рамках текущего договора. Реконструкция водопроводной сети проведена в рамках собственной инвестиционной программы ГКП "Алматы Су".