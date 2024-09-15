Ерболат Досаев поздравил алматинцев с Днем города

Жители мегаполиса по традиции в третье воскресенье сентября отмечают День города. В этом году торжества начались с семейного фестиваля "Алматы – наш общий дом" на площади имени Абая, где аким города Ерболат Досаев обратился к алматинцам со словами поздравления, сообщает Zakon.kz.

"Алматы должен быть всегда в авангарде, быть ярким примером позитивных изменений, и мы приложим для этого все свои силы, знания и опыт. В наших с вами руках сделать Алматы нашим общим домом, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно", – сказал глава мегаполиса, отметив, что бережное отношение и искренняя забота о своем городе являются отличительной чертой алматинцев.

Аким по традиции отметил вклад в развитие мегаполиса самых достойных горожан, присвоив им звание "Почетный гражданин города Алматы". В их число вошли:

слабовидящий художник Алексей Уткин;

живописец Ерболат Төлепбай;

композитор Ерулан Канапьянов;

поэт Есдаулет Ұлықбек;

доктор технических наук Жумабай Байнатов;

председатель Совета аксакалов Ахметжан Шардинов;

директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнара Нурланова;

почетный авиатор Дмитрий Душимов;

бизнесмен и меценат Нурлан Смагулов.

Кроме того, почетного звания удостоен старейший кукольный театр – Государственный театр кукол.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

После награждения почетных жителей аким города осмотрел зоны детских активностей на площади и побеседовал с жителями. Мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием солистов и творческих коллективов "Алматы әуендері".

Напомним, днем на площади им. Абая для маленьких алматинцев проходит развлекательное шоу аниматоров и семейный показ моды с участием медийных личностей.

Вечером в 18:00 перед Дворцом Республики алматинцев ждет постановка "Куклы шоу" Государственного театра кукол, а также концерт звезд тиктока с участием YOLO HOUSE, BIP HOUSE и других популярных алматинцев. Также в Парке Первого Президента с 10:00 начался уже полюбившийся фестиваль Apple Fest с масштабной культурной и концертной программой, которая продлится до 21:00.

На территории парка развернуто несколько сцен. На главной – с 14:30 выступают Роза Рымбаева и эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы. Концерт продолжат этногруппа Steppe Sons, Umberto Project, группа "Музарт Iife" и другие известные артисты. Хедлайнерами вечера станут Hiro и Captown.

Для удобства алматинцев территория парка разделена на тематические зоны, каждая из которых включит в себя ярмарку яблок, аллею посольств, площадку садовых инноваций, бульвар цветочных чудес, улицу вкусового путешествия, улицу мастеров ремесленников, проспект великой степной культуры, детские развлечения, квест "Книжные приключения" и кинотеатр под открытым небом, где будут представлены фильмы, вошедшие в "Золотой фонд" казахского кино.

К слову, впервые за всю историю фестиваля будет сварено 1 700 литров яблочного компота, что станет рекордом, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Средства от продажи компота будут направлены на приобретение саженцев, кормушек для птиц и скворечников для парков города.

Для любителей циркового жанра до 17:00 будет работать цирк Шапито. В программе икарийские игры из Эфиопии Black eagles, клоунский квартет "Курьез", эквилибр на тростях и многое другое. Отметим, что вход именно на цирковое представление будет производиться по билетам, остальные активности на территории парка являются бесплатными. Билеты на шапито стоимостью от 3 до 4 тыс. тенге уже находятся в продаже в популярных онлайн-сервисах покупки билетов, кассе цирка в парке. После проведения фестиваля цирк будет работать еще десять дней на территории парка.

На Арбате в течение дня проходит фестиваль "Туған күніңмен, Алматым", где жители и гости города могут посетить выставку художников, ярмарку ремесленников, мастер-классы и другие активности. Кроме того, здесь продолжает свою работу ежегодный фестиваль "Кiтап fest".

В 17:00 на площади Астана начнется Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков и другие исполнители. В честь Дня города впервые выступит с сольным концертом на Центральном стадионе один из самых популярных и молодых артистов страны Sadraddin.

Финальным аккордом празднования станет включение поздравительной подсветки на телебашне "Коктобе" для всех жителей и гостей нашего города. Кроме того, в 21:00 в парке "Коктобе" состоится праздничный салют.

Напомним, полный перечень праздничных мероприятий можно увидеть на сайте www.almaty.kz и в инстаграм-аккаунтах акимата www.instagram.com/akimat_almaty и Управления культуры www.instagram.com/almatymadeniet.