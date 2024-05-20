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Экс-замминистра нацэкономики стал заместителем акима Актюбинской области

Экс-замминистра нацэкономики стал заместителем акима Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:19 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актюбинской области назначен новый заместитель акима. Им стал Абзал Абдикаримов. До этого назначения он занимал должность вице-министра национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В сообщении регионального акимата за 20 мая 2024 года сказано, что Абдикаримов назначен на должность по согласованию с Администрацией президента.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. В 2010 году по программе "Болашак" закончил King's College London, в 2011 году – IE Business School в Испании, в 2013 году – Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Свою трудовую карьеру начал с 2010 года в субъектах частного предпринимательства, работал на различных должностях в национальных компаниях.

В 2016 – 2019 годах работал советником министра национальной экономики Казахстана, заместителем директора Департамента, директором.

В 2019 – 2022 годах руководил Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК и Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане.

С января 2022 года занимал должность вице-министра национальной экономики Казахстана.

16 мая Абзал Абдикаримов опубликовал прощальный пост на своей странице в Facebook.

"Сегодня я закончил работать вице-министром национальной экономики. Прошло почти 2,5 года. Есть много работ и достижений. Я старался служить на благо страны, быть государственным деятелем и добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности", – написал он.

Абдикаримов отметил, что гордился тем, что работал в Министерстве национальной экономики.

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