Казахстанский флаг раскрыли в небе над Турцией

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана принимают участие в многонациональных командно-штабных учениях EFES-2024 в Турции. Один из них совершил парашютный прыжок с флагом РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве обороны Казахстана, в сборной Казахстана – лучшие военнослужащие соединений и воинских частей Алматинского, Конаевского и Жетысуского гарнизонов.

"Руководством учения особо отмечен сержант 9-й роты 35-й гвардейской Десантно-штурмовой бригады сержант 2-го класса Серик Ногаев, совершивший парашютный прыжок с флагом Казахстана. Десантирование проведено с высоты 3200 м в сложных метеорологических условиях с порывами ветра свыше 8 м/с", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Учения EFES-2024 проводятся с целью обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышения уровня их профессионализма и навыков штабных офицеров в принятии решений на карте.

Практические действия, в которых принимают участие казахстанские десантники, проводятся на полигонах "Доганбей", "Картал", тренировочной площадке "Кыргыз" близ города Измир.

В ходе маневров группа казахстанских парашютистов ознакомилась с парашютными системами INTUDER Турецкой Республики и LEGEND-M французского производства, а также представила многонациональному контингенту парашютную систему INSIDER-300 SF, используемую в Казахстане.

Снайперская пара Десантно-штурмовых войск после изучения теоретических основ положения стрельбы и тактико-технических характеристик снайперских винтовок REMINGTON, Mc.MILAN TAC-50, M-110 успешно поразила цели на расстоянии 300 и 500 м.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В задачи штурмовой группы входит десантирование по фалу с высоты 5-7 м и участие в составе многонационального контингента в ликвидации террористической группы.

Тактическая группа в составе авианаводчиков в дневное и ночное время отрабатывает дневные и ночные задачи по лазерному наведению на цель, а санинструкторы участвуют в мероприятиях по высадке морского десанта.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Многонациональные учения EFES-2024 продлятся до 30 мая. В активной фазе казахстанским десантникам предстоит выполнить учебно-боевые задачи согласно плану учений.