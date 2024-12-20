Казахстанских десантников забросили в индийские джунгли

15 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Казахстана принимают участие в курсе, организованном на базе всемирно известной Школы борьбы с повстанцами и ведения боевых действий в джунглях, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны РК, учебное заведение обладает статусом военной академии и специализируется на изучении и обучении боевым действиям в ходе нетрадиционных войн. В нем осуществляется подготовка индийских военнослужащих для борьбы с повстанческими движениями и партизанами в условиях джунглей.

"По прибытии инструкторы школы ознакомили нас с программой курса. На занятиях с нашей группой отрабатываются действия по преследованию мелких групп повстанцев и организации засад. Практическое обучение проводится в условиях джунглей днем и ночью", – рассказал офицер Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками капитан Виталий Стефанович.

Обучение предусматривает проведение лекций, дискуссий, тематических исследований. Большое внимание уделяется физической подготовке, развитию рефлекторной стрельбы и освоению тактических приемов.

Фото: Минобороны РК

На тренировках в условиях плотной растительности, ограниченной видимости и постоянной угрозы военнослужащих учат не только выживать, но и вести боевые действия. Практические занятия включают стрельбу боевыми патронами по имитациям террористов, что позволяет воссоздать реальные боевые ситуации.

Кроме того, обучающиеся проходят психологическую подготовку, позволяющую действовать в экстремальных ситуациях и находить контакт с местным населением.

Совершенно незнакомые климатические и географические условия дают военнослужащим Десантно-штурмовых войск разностороннюю практику ведения боевых действий.

Фото: Минобороны РК

Это уже вторые учения в этом году, проводимые совместно с военнослужащими Индии. Так, в октябре на базе учебного центра "Сурья" проходили учения "КазИнд-2024". В них приняла участие сводная рота из состава военнослужащих регионального командования "Юг" Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК.

Мероприятие, организованное в рамках двустороннего сотрудничества оборонных ведомств Казахстана и Индии, продлится до 30 декабря.