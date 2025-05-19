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Происшествия

Массовая драка с поножовщиной произошла на паркинге жилого комплекса в Алматы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 12:43 Фото: pexels
В одном из жилых комплексов (ЖК) Алматы произошла массовая драка. Разборки мужчин закончились вызовом скорой помощи. Другие детали инцидента озвучили Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Видео с места событий опубликованы в социальных сетях.

Так, согласно данным полиции, по факту хулиганства с применением холодного оружия Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

"В результате конфликта, возникшего между жителями указанного ЖК, один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что личности подозреваемых установлены.

В дополнении отмечено, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Тогда в Алматы в одном из заведений конфликт двух посетителей закончился стрельбой. Теперь по данному факту с применением травматического оружия Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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