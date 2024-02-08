Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте

Массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте Фото: pixabay
Массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте, один человек поучил ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz,  драка произошла 3 февраля около 02:00 ночи в ночном клубе "Пандора".

"Ссора между посетителями переросла в драку, в результате которой один гражданин получил ножевое ранение. Около 60 человек были доставлены в полицию и все они были допрошены. Зарегистрировано уголовное дело, ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что теперь владельцы и арендаторы ночного клуба будут усиливать меры безопасности, устанавливать камеры видеонаблюдения, проводить "фейс-мониторинг" посетителей и использовать услуги частных охранных агентств.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Талдыкоргане, у участников изъяли травматический пистолет и нож.

Читайте также

Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
Диана Абдуллаева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: