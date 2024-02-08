Массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте, один человек поучил ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, драка произошла 3 февраля около 02:00 ночи в ночном клубе "Пандора".

"Ссора между посетителями переросла в драку, в результате которой один гражданин получил ножевое ранение. Около 60 человек были доставлены в полицию и все они были допрошены. Зарегистрировано уголовное дело, ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что теперь владельцы и арендаторы ночного клуба будут усиливать меры безопасности, устанавливать камеры видеонаблюдения, проводить "фейс-мониторинг" посетителей и использовать услуги частных охранных агентств.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Талдыкоргане, у участников изъяли травматический пистолет и нож.