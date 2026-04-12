С начала года в Казахстане изъяли почти три тонны наркотиков

С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъяли почти три тонны наркотиков, в том числе 840 килограммов синтетики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, за три месяца в стране ликвидировали 34 подпольные нарколаборатории. Из них 10 занимались производством синтетических наркотиков, еще 24 — фито.

В МВД привели в пример Талдыкорган, где граждане ближнего зарубежья организовали сразу две нарколаборатории. Во время операции у них изъяли оборудование, реагенты и готовую наркотическую продукцию. Действия подозреваемых координировались через DarkNet.

Как отметили в ведомстве, изъятый объем наркотиков составляет свыше трех миллионов разовых доз. Ущерб наркобизнесу, по оценке МВД, превысил 29 миллиардов тенге.

Также полиция не допустила использование 11 тонн прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков. Кроме того, заблокированы около шести тысяч казахстанских и 108 тысяч иностранных карт-счетов, по которым ограничили все виды транзакций. На счетах заморозили 93 миллиона тенге.

В МВД отметили, что работа в этом направлении продолжается.

По данным МВД РК, с начала 2026-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности снизился на 9% или на 2150 преступлений. Снижение отмечено по всем основным категориям преступлений.

