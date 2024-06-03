Назначен шеф протокола премьер-министра РК
Фото: primeminister.kz
Расул Тынысбаев стал шефом протокола премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.
Расул Тынысбаев родился в 1990 году в Алматинской области.
Трудовую деятельность начал в 2013 году в должности специалиста РГП "ХОЗУ Министерства иностранных дел Республики Казахстан".
В разные годы работал атташе Департамента евразийской интеграции, посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, третьим секретарем управления по работе с дипломатическим корпусом Службы государственного протокола МИД РК.
С 2021 года – референт, эксперт службы протокола президента РК.
С мая 2024 года назначен шефом протокола премьер-министра РК.
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