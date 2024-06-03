Назначен шеф протокола премьер-министра РК

Расул Тынысбаев стал шефом протокола премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Расул Тынысбаев родился в 1990 году в Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 2013 году в должности специалиста РГП "ХОЗУ Министерства иностранных дел Республики Казахстан".

В разные годы работал атташе Департамента евразийской интеграции, посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, третьим секретарем управления по работе с дипломатическим корпусом Службы государственного протокола МИД РК.

С 2021 года – референт, эксперт службы протокола президента РК.

С мая 2024 года назначен шефом протокола премьер-министра РК.