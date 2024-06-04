Сразу девять зарубежных университетов борются за казахстанскую школьницу

Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Павлодара Адина Хайрушева получила приглашение от девяти ведущих зарубежных вузов, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что выпускница НИШ получила приглашение от таких именитых вузов Америки, как Columbia University, Duke, Lafayette, Drexel, Syracuse, Colby и Dickinson college. Также University of Padua в Италии и Xiamen University в Малайзии выделили девушке полные гранты на обучение.

"В школе Адина участвовала в олимпиаде по биологии и углубленно изучала естественные науки, успешно сдала SAT, в 2023 году получила 8.0 по IELTS". Пресс-служба НИШ

По словам Адины Хайрушевой, она начала подготовку к поступлению в престижные вузы мира еще в седьмом классе. Выпускница подчеркнула, что немаловажную роль в поступлении за границу играют также результаты GPA и международных экзаменов.

Ее средний балл на момент подачи заявки составлял 4.9/5.0.

В апреле 2023 года стало известно, что школьница из Павлодара получила приглашения из девяти иностранных вузов. Отмечалось, что вузы готовы предоставить девушке полную финансовую помощь.