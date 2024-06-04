Сразу девять зарубежных университетов борются за казахстанскую школьницу
Уточняется, что выпускница НИШ получила приглашение от таких именитых вузов Америки, как Columbia University, Duke, Lafayette, Drexel, Syracuse, Colby и Dickinson college. Также University of Padua в Италии и Xiamen University в Малайзии выделили девушке полные гранты на обучение.
"В школе Адина участвовала в олимпиаде по биологии и углубленно изучала естественные науки, успешно сдала SAT, в 2023 году получила 8.0 по IELTS".Пресс-служба НИШ
По словам Адины Хайрушевой, она начала подготовку к поступлению в престижные вузы мира еще в седьмом классе. Выпускница подчеркнула, что немаловажную роль в поступлении за границу играют также результаты GPA и международных экзаменов.
Ее средний балл на момент подачи заявки составлял 4.9/5.0.
В апреле 2023 года стало известно, что школьница из Павлодара получила приглашения из девяти иностранных вузов. Отмечалось, что вузы готовы предоставить девушке полную финансовую помощь.