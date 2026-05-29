Битва за шымкентскую школьницу: 118 зарубежных вузов засыпали выпускницу грантами

Выпускница 11 класса из Шымкента Жанерке Жунисали установила рекорд, получив приглашения сразу от 118 престижных университетов мира. Зарубежные вузы буквально устроили битву за талантливую казахстанку, предложив ей крупные гранты и стипендии, передает Zakon.kz.

Об этом 29 мая 2026 года сообщили в пресс-службе акимата Шымкента. По данным местных властей, к этому триумфу школьница шла целенаправленно в течение двух лет. Секретом успеха стали высокая успеваемость и успешно сданный международный экзамен IELTS, по которому Жанерке набрала 6,5 балла.

Талантливой школьнице предложили гранты и специальные стипендии ведущие университеты США, Канады, Великобритании, Италии, Испании, Турции, Малайзии, ОАЭ и Южной Кореи. Среди основных предложений:

США – The College of Wooster (172 000 долларов США), Whittier College (144 000 долларов США), Xavier University (144 000 долларов США), Hope College (140 000 долларов США), Bradley University (112 000 долларов США);

Германия – Constructor University (32 000 евро);

Канада – Toronto Metropolitan University (80 000 канадских долларов);

Сингапур – Curtin University Singapore (30 000 сингапурских долларов);

ОАЭ – University of Wollongong Dubai (40 000 дирхамов ОАЭ);

Турция и Кипр – TED University (скидка 75%), European University of Lefke (скидка 80%).

Несмотря на солидный список заманчивых вариантов со всего света, выпускница уже сделала свой предварительный выбор. В настоящее время Жанерке Жунисали активно рассматривает финальные предложения от университетов Малайзии.

Ранее сообщалось, что университеты мира устроили "охоту" за школьником из Шымкента, который получил 74 приглашения из 12 стран.