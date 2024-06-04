Как в Шымкенте отметили День государственных символов

4 июня общественность города Шымкента, как и всего Казахстана, отметила День Государственных символов страны. В парке "Независимости" состоялось торжественное мероприятие и церемония поднятия флага Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, ветераны, жители города и молодежь.

На мероприятии прозвучал гимн Казахстана, был поднят флаг нашей страны. Присутствующим рассказали историю происхождения герба, флага и гимна страны. Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Сегодня государственные символы нашей страны получили широкое признание во всем мире, в том числе, благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах.

Присутствующий на мероприятии ветеран труда, девяностолетний Оркен Абдреев сказал, что молодые казахстанцы должны знать, что благодаря нашим достижениям бирюзовый стяг Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Первый и самый важный урок, который преподают первоклассникам в школах Казахстана, посвящен государственным символам Казахстана. Наши дети наизусть знают слова гимна и исполняют его с гордостью за свою Родину. Государственные символы воплощают в себе наши основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом из нас подлинное чувство гордости за страну". Председатель Общественного совета города Шымкента Бауыржан Алтеев.

В рамках мероприятия был организован праздничный концерт с участием городских артистов, которые исполнили песни "Егемен елім", "Қазағым менің", "Көк тудың желбірегені".

Патриотическое мероприятие, начавшееся с Площади государственных символов, продолжилось молодежным шествием. В параде приняли участие около 600 молодых людей. Молодые люди тремя группами прошли по трем главным улицам города.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По улице Толе би группу возглавил знаменосец Бакытжан Сейданов – выпускник специализированной школы-интерната №2 с трехъязычным обучением, обладатель знака "Алтын белгі".

Во главе группы, шествующей маршем по улице Казыбек би нес знамя Марат Байкамуров – мастер спорта международного класса по Қазақ күресі, мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо, 10-кратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии, чемпион мира.

По улице Айтеке би шествие возглавил известный певец Жандос Аширбек.

Также, ко Дню государственных символов в Шымкенте в "Доме дружбы" под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошло мероприятие "Көк ту, көк аспан – бiрлiгiмiз жарасқан!"

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, в городе прошла акция, приуроченное ко Дню государственных символов, в рамках которого в парках и скверах города, в общественном транспорте и на главных улицах жителям Шымкента раздавали сувенирные флажки. В этой акции приняли участие студенты и активная молодежь города.

В этот день в целях пропаганды значимости государственных символов, любви к Родине в Шымкенте прошли и другие мероприятия, в которых приняли активное участие все жители города.