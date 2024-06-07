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Сильная жара до 37°С ожидается в Алматы в ближайшую неделю

сильная жара прогнозируется в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:53 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в выходные в Алматы ожидается жаркая погода. Но на следующей неделе начнутся дожди и грозы.

Как сообщил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 8 по 14 июня 2024 года жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода. В субботу и воскресенье в городе будет жарко, в понедельник столбик термометра достигнет +37°С. Но со вторника начнутся осадки, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра и грозовыми дождями.

8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

11 июня: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что из моренных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей. Всего в горных окрестностях Алматы находится 51 моренное озеро, из которых шесть – наиболее прорывоопасные.

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