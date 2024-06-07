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Из моренных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей

Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев с руководством ДЧС города и ГУ "Казселезащита" на вертолете проверили состояние высокогорных моренных озер и ледников, селевых врезов и очагов хребта Иле-Алатау от бассейна р. Аксай до бассейна р. Киши включительно, сообщает Zakon.kz.

Осмотрели и селезащитные сооружения.

"Всего в горных окрестностях Алматы находится 51 моренное озеро, из которых шесть – наиболее прорывоопасные. Это озера №6 в бассейне р. Киши Алматы; №10, 13-бис – в бассейне р. Улкен Алматы и №8, 9, 10 в бассейне р. Аксай. В настоящее время селеопасная обстановка в городе Алматы стабильная и находится на особом контроле. Большая часть озер заполнена на 65-70% – уровень воды находится на безопасных отметках", – сообщили в акимате Алматы 7 июня.
Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

В эти дни в горах температура воздуха составляет 5-6°С. В июле среднемесячная температура в высокогорной зоне колеблется в пределах 7-15°С. По долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", в летний период в горах ожидается повышение температуры воздуха, временами выше нормы (до +22 °С).

Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

"Для предупреждения селевых выбросов в этом году будет проведен спуск воды из моренных озер. Из резерва местного бюджета Алматы на эти цели выделено 36,3 млн тенге", – сказано в сообщении.
Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

Специалисты ГУ "Казселезащита" ведут наблюдение на 10 постоянных постах и трех сезонных. После 20 июня начнется мониторинг на оставшихся 10 сезонных постах.

Из мореных озер Алматы спустят воду для предупреждения селей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

В апреле 2024 года после сообщения о якобы угрозе жизни 30 тыс. алматинцев из-за состояния селезадерживающей плотины в бассейне "Аксай" в МЧС рассказали о ситуации с моренными озерами.

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