К новому учебному году в ВКО сдадут три комфортные школы

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев сегодня ознакомился с ходом строительства трех "комфортных школ" в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

В 19 микрорайоне возводятся две школы по 600 мест. Также по улице Тимофеева строится школа на 300 мест. По информации акимата города, так как в данном районе нет объектов образования, новая школа создаст удобство для местных жителей.

"Школы должны быть обеспечены современным оборудованием и создать лучшие условия для наших детей. И "комфортные школы" будут соответствовать. Обязательно предусмотреть вопросы инфраструктуры и коммуникаций, в том числе парковки, остановки рядом со школами. Необходим контроль сдачи всех объектов в положенный срок", – сказал аким ВКО Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Оператором реализации национального проекта "Комфортная школа" является АО "Samruk-Kazyna Construction".

Как отметила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышёва, начат процесс по подбору кадров и контингента учеников.