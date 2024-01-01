Аким ВКО в новогоднюю ночь поздравил энергетиков
И в первые часы нового года аким области посетил котельную №2 в левобережной части города, а первый заместитель главы региона Нурымбет Сактаганов – котельную в селе Меновное.
"Труд энергетиков на этих важных стратегических объектах незаменим в нашей повседневной жизни. Благодаря усилиям специалистов, которые работают круглосуточно, в домах, социальных учреждениях и на предприятия тепло", – отметил Ермек Кошербаев.
Фото: пресс-центр ВКО
В этом году, как рассказал аким ВКО, планируется разработка ПСД по расширению котельной № 2. Это позволит дополнительно увеличить ее мощность на 100 Гкал/час. Также будет продолжена реконструкция сетей теплоснабжения в городе. В ближайшее время в рамках соглашения по строительству ТЭЦ-2 в Усть-Каменогорске приедут специалисты "Самрук-Энерго" и "Интер РАО".
Аким области поздравил сотрудников котельных с Новым годом! Поблагодарил за их самоотверженный труд, вклад в обеспечение безопасности, комфорта и благополучия жителей Усть-Каменогорска.
Фото: пресс-центр ВКО
Ермек Кошербаев подчеркнул, что надежность работы котельных ВКО – это во многом заслуга теплоэнергетиков региона.