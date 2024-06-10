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Законодательство РК

Большую часть фармацевтического бизнеса в РК обучили работе с маркированными лекарствами

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 18:24 Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости
Специалисты Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров обучили представителей фармацевтического бизнеса из 13 областей и трех городов республиканского значения – Астана, Алматы, Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В семинарах-совещаниях участвовали – Абайсткая, Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области. Всего более тысячи человек: дистрибьюторы, представители операционных складов "СК-Фармация", аптечных сетей, медицинских организаций, импортеры лекарственных средств.

Участникам объяснили, как работать в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, начиная с приема лекарств, заканчивая их выводом из оборота. Проводилась демонстрация работы в личном кабинете. В ходе обучения присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы. Так, со стороны слушателей был повышенный интерес к интеграции учетных систем, процессу передачи сведений, функционалу контрольно-кассовых машин и др.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 18:24

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости

"Для аптек, не имеющих персональный компьютер для работы в личном кабинете системы маркировки, была актуальна информация о бесплатном мобильном приложении Единого оператора – NS Pharm. В нем участники рынка могут проводить операции по приему, сверке, отклонению документов при приеме лекарственных средств, а также формированию уведомлений о выводе из оборота в случае порчи, утраты, брака и других причин. Для получения обратной связи специалисты Единого оператора выезжали в аптеки и медицинские организации, что, в свою очередь, позволило собрать информацию, способствующую улучшению работы в информационной системе", – отметила руководитель проекта Единого оператора Анар Карибаева.

Важно отметить, что Единый оператор продолжает проводить разъяснительную работу – как в офлайн-формате, так и в онлайн. Всю информацию о проводимой работе, в том числе анонсы на вебинары Единый оператор публикует на странице в Instagram и в своем Telegram-канале.

Напомним, что обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане вводится 1 июля. Система позволит решить вопрос с контрафактной продукцией, присутствующей на рынке, защитит казахстанцев от поддельных препаратов.

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