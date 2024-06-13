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Токаев назвал большое упущение правительства и акиматов

Токаев назвал большое упущение правительства и акиматов, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 19:35 Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 13 июня состоялось совещание по развитию туризма, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.

"Сегодня доля туризма в мировом валовом продукте превысила 9%. Таким образом, можно говорить, что этот показатель возвращается на допандемийный уровень. Около 10% рабочих мест в мире обеспечивает туризм. Каждое четвертое новое рабочее место открывается в этой отрасли. 30% мирового экспорта, 7% инвестиций и 5% налоговых поступлений приходятся на сферу туристических услуг. У Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

"Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в три раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", – заявил он.

Ранее Акорда 13 июня опубликовала Совместное заявление Казахстана и Кореи. 

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