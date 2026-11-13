Токаев раскритиковал КТЖ и назвал условия конкурентоспособности Казахстана
По информации Акорды, рассмотрены перспективы развития международных транспортных коридоров, а также меры по укреплению транзитного потенциала страны.
Были заслушаны доклады заместителя премьер-министра – министра транспорта Асел Жанасовой, министра финансов Мади Такиева и других членов правительства о текущем состоянии отрасли, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего развития.
В своем выступлении председатель Совета Безопасности отметил, что новая транспортно-логистическая карта мира находится в процессе активного формирования.
Глава государства подчеркнул, что в недавнем Послании народу были обозначены основные направления укрепления транзитного потенциала страны. По его словам, Казахстан должен занять проактивную позицию в международной транспортной архитектуре.
Наше географическое положение дает преимущества, однако реальная конкурентоспособность зависит от таких факторов, как скорость, предсказуемость, привлекательные тарифы и надежность перевозок.
В первую очередь следует наращивать пропускную способность для транзита, создавать условия для отечественных авиаперевозчиков, развивать морской транспорт.
Касым-Жомарт Токаев высказал ряд замечаний по ситуации в транспортной сфере, отметив, что своевременная адаптация инфраструктуры – это определяющий фактор стратегического развития
В частности, глава государства подверг резкой критике деятельность АО "НК "Қазақстан темір жолы" и поставил задачу повысить эффективность работы компании за счет увеличения прибыльности, оптимизации процессов, в том числе посредством цифровизации.
Президент подчеркнул необходимость расширения логистических центров, совершенствования пограничных и таможенных процедур, комплексной цифровизации всех процессов в отрасли, а также устранения существующих инфраструктурных барьеров для бесшовного прохождения грузов.
Кроме того, было акцентировано внимание на важности создания максимально благоприятных условий для инвесторов, транспортных и логистических компаний с обеспечением принципа "Закон и Порядок".
В данном контексте президент прокомментировал ситуацию с задержанием руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы".
По итогам совещания ответственным государственным органам и организациям даны поручения по дальнейшему развитию транспортно-транзитной отрасли и повышению конкурентоспособности международных транспортных маршрутов, проходящих через территорию Казахстана.
Контроль возложен на Аппарат Совета Безопасности.
Ранее Токаев высказался о коррупционном сообществе.