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Политика

Токаев раскритиковал КТЖ и назвал условия конкурентоспособности Казахстана

Токаев раскритиковал КТЖ и назвал условия конкурентоспособности Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 19:29 Фото: Акорда
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам транспортно-транзитного развития, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, рассмотрены перспективы развития международных транспортных коридоров, а также меры по укреплению транзитного потенциала страны.

Были заслушаны доклады заместителя премьер-министра – министра транспорта Асел Жанасовой, министра финансов Мади Такиева и других членов правительства о текущем состоянии отрасли, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего развития.

В своем выступлении председатель Совета Безопасности отметил, что новая транспортно-логистическая карта мира находится в процессе активного формирования.

Глава государства подчеркнул, что в недавнем Послании народу были обозначены основные направления укрепления транзитного потенциала страны. По его словам, Казахстан должен занять проактивную позицию в международной транспортной архитектуре.

Наше географическое положение дает преимущества, однако реальная конкурентоспособность зависит от таких факторов, как скорость, предсказуемость, привлекательные тарифы и надежность перевозок.

В первую очередь следует наращивать пропускную способность для транзита, создавать условия для отечественных авиаперевозчиков, развивать морской транспорт.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд замечаний по ситуации в транспортной сфере, отметив, что своевременная адаптация инфраструктуры – это определяющий фактор стратегического развития

В частности, глава государства подверг резкой критике деятельность АО "НК "Қазақстан темір жолы" и поставил задачу повысить эффективность работы компании за счет увеличения прибыльности, оптимизации процессов, в том числе посредством цифровизации.

Президент подчеркнул необходимость расширения логистических центров, совершенствования пограничных и таможенных процедур, комплексной цифровизации всех процессов в отрасли, а также устранения существующих инфраструктурных барьеров для бесшовного прохождения грузов.

Кроме того, было акцентировано внимание на важности создания максимально благоприятных условий для инвесторов, транспортных и логистических компаний с обеспечением принципа "Закон и Порядок".

В данном контексте президент прокомментировал ситуацию с задержанием руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы".

По итогам совещания ответственным государственным органам и организациям даны поручения по дальнейшему развитию транспортно-транзитной отрасли и повышению конкурентоспособности международных транспортных маршрутов, проходящих через территорию Казахстана.

Контроль возложен на Аппарат Совета Безопасности.

Ранее Токаев высказался о коррупционном сообществе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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