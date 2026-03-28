События

В Астане детей с особыми потребностями обучали без условий – вмешалась прокуратура

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 11:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура района Байконыр выявила нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями в одной из школ Астаны – их обучали в обычных классах без необходимых условий и профильных специалистов, сообщает Zakon.kz.

Как установили в ходе проверки, учащиеся занимались без участия дефектологов, логопедов и педагогов-психологов, что лишало их возможности получать образование с учетом индивидуальных особенностей.

По акту прокурорского надзора в школе открыли специальный (коррекционный) класс. Его оснастили необходимым оборудованием и обеспечили квалифицированными специалистами.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили восстановить права детей и создать условия для их полноценного обучения, развития и социальной адаптации.

"Работа прокуратуры района по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, продолжается на системной основе", – говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее приказом Минздрава изменились стандарты питания в объектах образования.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
