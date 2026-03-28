В Астане детей с особыми потребностями обучали без условий – вмешалась прокуратура

Прокуратура района Байконыр выявила нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями в одной из школ Астаны – их обучали в обычных классах без необходимых условий и профильных специалистов, сообщает Zakon.kz.

Как установили в ходе проверки, учащиеся занимались без участия дефектологов, логопедов и педагогов-психологов, что лишало их возможности получать образование с учетом индивидуальных особенностей.

По акту прокурорского надзора в школе открыли специальный (коррекционный) класс. Его оснастили необходимым оборудованием и обеспечили квалифицированными специалистами.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили восстановить права детей и создать условия для их полноценного обучения, развития и социальной адаптации.

"Работа прокуратуры района по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, продолжается на системной основе", – говорится в сообщении надзорного органа.

