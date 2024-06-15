Предотвращать буллинг в школах Акмолинской области помогает чат-бот прокуратуры

В Акмолинской области о буллинге в школах сообщают в специально созданный прокуратурой чат-бот "URPAQ" в Телеграме, сообщает Zakon.kz.

"Телеграм-бот представляет собой автоматизированную систему для сбора сведений о нарушениях прав детей и оперативного реагирования на них, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе детского травматизма, оказания психологической и консультативной помощи", – сообщили в прокуратуре области.

В процессе ежедневной работы только с начала года в бот поступило более 350 сообщений по фактам буллинга, вымогательства, неисполнения родительских обязанностей, детского травматизма и т.д.



По данным прокуратуры, предотвращено свыше 10 фактов буллинга в школах, 147 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, один человек освобожден от занимаемой должности.

Детям оказывается психологическая помощь, пресечены факты суицидального настроения среди подростков, оказана социальная и материальная помощь, зарегистрировано уголовное дело.

"К примеру, в январе текущего года поступило сообщение о систематическом употреблении наркотических средств в одной из неблагополучных семей Кокшетау. После выезда и проверки сообщения сотрудником прокуратуры в доме в детском игрушечном стаканчике обнаружена марихуана. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщается, проект прокуратуры Акмолинской области переняли другие прокуратуры областей и успешно реализуют на своей территории.

В настоящее время данной платформой пользуются более 60 тыс. пользователей.



