Уголовники, буллинг и "мертвые души": серьезные нарушения выявили в школах Акмолинской области

Сотрудники прокуратуры Акмолинской области в школах региона проводят комплексные проверки, в ходе которых выявлены нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении надзорного органа, предварительные результаты проверки вскрыли ряд серьезных нарушений:

с начала проверки уже выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие;

в школы трудоустроены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

установлены факты буллинга учениками старших классов по отношению к младшим, зачинщики поставлены на учет;

в 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.

"В ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, денежные средства которых предназначались для администрации школ. К примеру, в одну из городских школ формально трудоустроена родственница заместителя директора, и последняя ежемесячно получала ее заработную плату". Прокуратура Акмолинской области

Также сообщается, что в подвальном помещении одной из сельских школ с применением боевого оружия проводились учебные стрельбы, что создавало потенциальную угрозу для жизни и здоровья учеников.

Фото: gov.kz

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в сфере образования по актам надзора 41 лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по фактам хищения, подделки документов и другие.

"Проверка продолжается", – добавили в прокуратуре Акмолинской области.

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