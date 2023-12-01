Уголовники, буллинг и "мертвые души": серьезные нарушения выявили в школах Акмолинской области
Как говорится в сообщении надзорного органа, предварительные результаты проверки вскрыли ряд серьезных нарушений:
- с начала проверки уже выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие;
- в школы трудоустроены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- установлены факты буллинга учениками старших классов по отношению к младшим, зачинщики поставлены на учет;
- в 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.
"В ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, денежные средства которых предназначались для администрации школ. К примеру, в одну из городских школ формально трудоустроена родственница заместителя директора, и последняя ежемесячно получала ее заработную плату".Прокуратура Акмолинской области
Также сообщается, что в подвальном помещении одной из сельских школ с применением боевого оружия проводились учебные стрельбы, что создавало потенциальную угрозу для жизни и здоровья учеников.
Фото: gov.kz
В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в сфере образования по актам надзора 41 лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по фактам хищения, подделки документов и другие.
"Проверка продолжается", – добавили в прокуратуре Акмолинской области.
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