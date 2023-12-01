Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уголовники, буллинг и "мертвые души": серьезные нарушения выявили в школах Акмолинской области

Уголовники, буллинг и "мертвые души": серьезные нарушения выявили в школах Акмолинской области Фото: gov.kz
Сотрудники прокуратуры Акмолинской области в школах региона проводят комплексные проверки, в ходе которых выявлены нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении надзорного органа, предварительные результаты проверки вскрыли ряд серьезных нарушений:

  • с начала проверки уже выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие;
  • в школы трудоустроены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • установлены факты буллинга учениками старших классов по отношению к младшим, зачинщики поставлены на учет;
  • в 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.
"В ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, денежные средства которых предназначались для администрации школ. К примеру, в одну из городских школ формально трудоустроена родственница заместителя директора, и последняя ежемесячно получала ее заработную плату".Прокуратура Акмолинской области

Также сообщается, что в подвальном помещении одной из сельских школ с применением боевого оружия проводились учебные стрельбы, что создавало потенциальную угрозу для жизни и здоровья учеников.

Уголовники, буллинг и

Фото: gov.kz

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в сфере образования по актам надзора 41 лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по фактам хищения, подделки документов и другие.

"Проверка продолжается", – добавили в прокуратуре Акмолинской области.

Материал по теме

В хищении 2 млрд тенге подозревают работников сферы образования Туркестанской области

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба по Туркестанской области проводит досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Подробности по ссылке выше.

Читайте также

Как прошла программа реновации стадионов "ALAN"
Как прошла программа реновации стадионов "ALAN"
Более 70 новых рабочих мест создадут в одном из городов Акмолинской области
Более 70 новых рабочих мест создадут в одном из городов Акмолинской области
Казахстан мальчик Илийский район
Мальчика нашли в истощенном состоянии: аким Алматинской области рассказал подробности
Динара Халдарова
Образование Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: