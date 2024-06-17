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Солдат впал в кому в Отаре: Токаев потребовал провести тщательное расследование

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 15:49 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 июня сообщил советник – пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование", – написал он в Facebook.

Обращение мамы солдата было опубликовано сегодня, 17 июня. В нем она просит обеспечить справедливое расследование уголовного дела в отношении младшего сержанта контрактной службы воинской части в селе Отар. Со слов женщины, 6 июня 2024 года он ударил ее сына Нуржигита, 2005 г. р. в область живота во время утреннего построения.

"За то, что якобы мой сын стоял в строю, сунув руку в карман. Со слов сослуживцев, он клал в карман спрей от горла... ... 7 июня он стал жаловаться на слабость, тошноту и головокружение", – сообщила мама солдата.

В итоге она узнала, что ее сын попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру.

"После медосмотра он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейск, где у военнослужащего была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, в связи с чем в экстренном порядке он был переведен в Центральную больницу Кордайского района Жамбылской области. На сегодняшний день состояние пациента оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В МО заявляют, что при поступлении Нуржигита в больницу на его теле каких-либо следов побоев и повреждений не было.

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