Солдат впал в кому в Отаре: в Минобороны рассказали о его состоянии

Официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин прокомментировал случай в селе Отар Жамбылской области, где солдат-срочник впал в кому, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жангулин сообщил, что сейчас военнослужащий срочной службы находится в военно-клиническом госпитале в городе Алматы.

"Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Военные врачи, а также другие специалисты ежедневно его обследуют, проводят все лечебные мероприятия. На сегодняшний день можно сказать, что его состояние стабильно тяжелое, но есть улучшения", – дополнил он.

По его словам, в отношении военнослужащего, который превысил власть, на сегодняшний день военно-следственными органами проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Также журналисты уточнили, действительно ли подозреваемый является сержантом.

"⁠Да, это военнослужащий по контракту", – озвучил официальный представитель министерства.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

Позже Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что возбуждено уголовное дело по данному факту.